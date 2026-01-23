В Госдуму внесли законопроект об увеличении стипендий

В ГД внесли проект об увеличении стипендии до 18,9 тысяч рублей.

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект об увеличении стипендии для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России. Документ доступен в думской электронной базе, сообщает РИА Новости.

— Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год, — сказано в пояснительной записке.

Величина прожиточного минимума на душу населения в РФ с 1 января составляет 18 939 рублей в месяц.

Повышение стипендии, считают депутаты, позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов. Ранее в парламенте Карелии определили условия дополнительных выплат к стипендиям в республике.