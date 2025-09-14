Школы могут появиться в российских больницах для тех, кто лежит более трех недель

В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах.

Депутаты Госдумы готовят к внесению законопроект о госпитальных школах, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяну Буцкую.

Как уточнила депутат, госпитальная школа — это школа для детей, которые более трех недель находятся в больнице.

— В настоящее время во многих регионах уже открыты так называемые «госпитальные школы». Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность. Отдельно подчеркну, что финансирование на эти цели предусмотрено. Государство гарантирует каждому ребенку бесплатное школьное образование, и деньги на это выделены. Следовательно, при наличии финансирования ключевым становится вопрос о том, как обеспечить не только открытие таких школ, но и их постоянную и эффективную работу, — отметила депутат.

По словам парламентария, ежегодно в медицинских учреждениях в России лежит около 6 миллионов детей, из которых примерно 400 тысяч находятся на лечении свыше 21 дня. Она добавила, что существует около 60 различных диагнозов и состояний, требующих длительного лечения. Однако многие из этих состояний не ограничивают подвижность ребенка, говорит Татьяна Буцкая.

— Для таких детей учеба становится не столько обязанностью, сколько элементом лечения, реабилитации и веры в то, что все будет хорошо. Эта уверенность укрепляется как у самого ребенка, так и у его родителей, когда они видят, что ребенок продолжает учиться или готовится к сдаче экзаменов и так далее, — подчеркнула она.

В подготовке законопроекта участвуют сотрудники министерств здравоохранения и просвещения.

Добавим, что в Карелии пока таких школ нет, рассказали «Столице на Онего» в Минздраве. Но в случае принятия такого закона, в ведомстве готовы организовать такую работу с участием Минобразования. Нужны учителя, которые будут вести уроки. Но и сейчас в Детской республиканской больнице с детьми, которые лежат дольше двух недель, стараются заниматься. В каждом отделении есть воспитатели, которые проводят не только различные развлекательные игры, но и с образовательным элементом каким-то и по русскому языку, и по математике, и по биологии. «Это, конечно, не так, как в школе, но они всё равно стараются, чтобы у детей вот этот образовательный компонент присутствовал всё-таки», — рассказали в Минздраве.