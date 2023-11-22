В Госкомитете Карелии призвали своевременно чистить крыши от снега и сосулек, а также посыпать песком дворы

Управляющие компании и арендаторов призвали оперативно чистить крыши от снега и льда.

Собственникам и арендаторам необходимо оперативно очистить крыши от снега и льда



Не проведенные своевременно работы создают угрозу жизни и безопасности людей.

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения со ссылкой на мэрию Петрозаводска напомнили о необходимости очистки кровель, козырьков подъездов и навесов от снега и наледи.

Управляющие компании, ТСЖ, владельцы и арендаторы нежилых помещений, а также граждане, имеющие в собственности индивидуальные дома, обязаны следить за состоянием своих строений и подведомственных зданий, отметили в Госкомитете.



При скоплении на крыше снега, появлении свесов и сосулек необходимо незамедлительно оградить опасные участки и установить предупреждающие таблички.



Горожан призвали помнить о мерах предосторожности и обходить мест проведения таких работ.



Для беспрепятственного движения пешеходов и проезда автомобилей экстренных служб управляющим компаниям следует усилить меры по очистке дворов от снега и посыпать их противогололедными материалами.

Помимо этого, во избежание аварий на инженерных системах необходимо закрыть выходы на крыши, входы в подвалы и на чердаки, а также доступ к электрощитовым, тепловым и водомерным узлам.



Жителей Петрозаводска призвали сообщить о ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры по круглосуточному номеру Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска – 051.