В Госкомитете по стройконтролю рассказали о ходе работ на подстанции в Прионежье

В Прионежском районе продолжается строительство подстанции «Гранит».
По результатам проверки нарушений на стройке не выявлено, рассказали в Госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии.
«На объекте продолжаются работы по монтажу и подключению устройств в блочно-модульном здании закрытого распределительного устройства, а также по устройству дорог и наружного ограждения подстанции», — рассказали чиновники.
Напомним, подстанция достаточно мощная, подобных в Карелии «Россети» не строили уже больше 10 лет. Она позволит обеспечить качественным электроснабжением потребителей на территории Прионежского и Пряжинского районов.
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