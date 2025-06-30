В Госкомитете по стройконтролю рассказали о ходе работ на подстанции в Прионежье

В Прионежском районе продолжается строительство подстанции «Гранит».

По результатам проверки нарушений на стройке не выявлено, рассказали в Госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии.

«На объекте продолжаются работы по монтажу и подключению устройств в блочно-модульном здании закрытого распределительного устройства, а также по устройству дорог и наружного ограждения подстанции», — рассказали чиновники.

Напомним, подстанция достаточно мощная, подобных в Карелии «Россети» не строили уже больше 10 лет. Она позволит обеспечить качественным электроснабжением потребителей на территории Прионежского и Пряжинского районов.