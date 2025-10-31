В гостиницу теперь можно заселиться по водительским правам или загранпаспорту

Правительство России утвердило постановление, разрешающее гражданам заселяться в гостиницы не только по внутреннему паспорту, но и по загранпаспорту, а с 1 января 2026 года — по водительскому удостоверению.
При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение. Поправки внесены в постановление Правительства № 713 от 17 июля 1995 года, регулирующее правила регистрационного учета. Изменение призвано упростить и сделать более удобной процедуру регистрации для туристов, сообщает Правительство.
Инициатива реализует поручение президента РФ. Техническую основу для приема водительских прав обеспечит МВД: подлинность удостоверений будет проверяться в режиме реального времени через базы Госавтоинспекции. Для отелей разработан четкий регламент на случай технических сбоев, что минимизирует правовые риски для бизнеса.
Для военнослужащих введен специальный порядок — они получают право заселяться в гостиницы по удостоверению личности военнослужащего. При этом администрация гостиницы, за исключением санаториев и медицинских организаций, не обязана регистрировать их по месту пребывания.
На текущий момент правила, утвержденные в ноябре 2020 года постановлением правительства № 1853, разрешают размещение в отелях по паспорту, временному удостоверению личности гражданина России или лица без гражданства, а для детей до 14 лет — по свидетельству о рождении.
Ранее по загранпаспорту в России можно также было купить билеты на самолет или поезд, сигареты и алкоголь или зарегистрировать ИП онлайн.
Напомним, в 2024 появилась инициатива заселения в отели РФ по загранпаспорту, водительским правам и другим документам, удостоверяющим личность.