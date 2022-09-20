«В гостях у Медведицы»: фотограф запечатлела созвездие на фоне водопада в Карелии (ФОТО)

Удивительное звездное небо и красота водопада Кивач слились на снимке фотографа.

Фотограф Елена Ермолина запечатлела удивительно красивое небо, на котором видно созвездие Большой Медведицы, на фоне водопада Кивач в Кондопожском районе Карелии. Фото было выложено в официальном паблике заповедника «Кивач»

«В гостях у медведицы. Водопад Кивач в ночном свете звезд», — озаглавила фото его автор.

Ранее в фотоловушки, выставленные в заповеднике, попали различные дикие обитатели карельских лесов.