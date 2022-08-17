В Грузии требуют введения визового режима для граждан России

Грузинские НКО требуют восстановить визы с Россией из-за наплыва россиян.

Как сообщает «Коммерсант», более 20 наиболее влиятельных некоммерческих организаций Грузии подписали совместное заявление с требованием к правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) и правительству Ираклия Гарибашвили немедленно ввести визовый режим для граждан России. Особое беспокойство лидеров прозападных НКО вызвали последние статистические данные, опубликованные накануне правительством, а также Национальной администрацией туризма.

«С января по июль 2022 года темпы прибытия людей из РФ в Грузию значительно повысились», — отмечают авторы письма. Кроме того, они отмечают, что после начала специальной военной операции на Украине «в Грузии зарегистрировано около 6,4 тысячи российских компаний, что в семь раз превышает показатель за весь 2021 год».

НКО считают угрозой значительное увеличение экспорта в Россию в условиях международных санкций против РФ, а массовый приток российских граждан и открытие в Грузии бизнеса, как отмечается в документе, указывает на то, что россияне используют Грузию «для смягчения эффекта от международных санкций против Российской Федерации».

Некоммерческие организации напоминают, что контроль за въездом в Грузию российских граждан и открытие ими предприятий является «вопросом национальной безопасности страны». Согласно их утверждению, Россия может использовать пребывание в Грузии большого числа своих граждан «для оккупации остальной территории Грузии под предлогом защиты россиян».

«Любая независимая страна вправе решать, граждане каких стран имеют право въезжать, передвигаться и пользоваться благами страны», — говорится в заявлении НКО. «На основании всего вышеизложенного требуем немедленно установить визовый режим для граждан России и пересмотреть правовой статус лиц, уже въехавших на территорию страны», — резюмируют авторы заявления.

Многие из них политически и по своему мировоззрению близки к партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД). Однако в нынешнем совместном заявлении этих НКО ничего не говорится о том, что инициатором односторонней отмены визового режима с РФ стал именно Михаил Саакашвили. Причем произошло это почти сразу после завершения «пятидневной войны» 2008 года. Более того, президент Саакашвили лично поехал на КПП Казбеги—Верхний Ларс, когда там появились первые российские туристы, въехавшие в страну без виз, радостно их приветствовал, пожал руку и сказал: «Добро пожаловать». Он объяснил тогда многочисленным журналистам, что поток российских туристов «очень полезен для Грузии» и «кроме всего прочего» российский туризм подтвердит: «Грузины ничего не имеют против россиян».

Судя по всему, представители нынешнего руководства Грузии придерживаются того же мнения: они подсчитывают доходы от российского турпотока и все в один голос заявляют, что ни о каком визовом режиме с РФ речи быть не может.