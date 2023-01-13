В Грузии умер Вахтанг Кикабидзе

Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе умер на 85-том году жизни.

Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни, сообщает «РИА Новости». Информацию о кончине артиста СМИ подтвердил продюсер певца.



Вахтанг Константинович Кикабидзе, также известный как Буба Кикабидзе (19 июля 1938, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР — 15 января 2023, Грузия) — советский и грузинский певец, автор песен, киноактер, кинорежиссер, сценарист, политический деятель.



В 1969 году впервые снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!» В 1977 году вышел фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.



В 2013 году актер рассказал, что пишет книгу под рабочим названием «Лицо кавказской национальности». Книга, состоящая из нескольких новелл про людей разных национальностей, вышла в 2016 году под названием «Они».