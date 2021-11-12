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В Губернаторском парке Петрозаводска появилась новая площадка для детей

Новости. Общество
11:00, 07 Декабря 2021
фото: Петрозаводский городской Совет / ВК

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Новая детская площадка появилась в центральной части карельской столицы, сообщает Петросовет.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис и специалисты комитета ЖКХ администрации города оценили качество выполненных работ по благоустройству детской площадки в Губернаторском парке. Об этом информирует Петросовет.

Надежда Дрейзис заявила, что новая площадка хорошо вписывается в концепцию Губернаторского парка. По оценке Дрейзис, новая площадка также более безопасна. 

Ранее сообщалось, что в Губернаторском парке компания «Контрейд» демонтировала старый игровой комплекс, который уже не отвечал требованиям безопасности, и установила современное оборудование. На месте площадки было отсыпано новое основание, что сделало ее более устойчивой. Стоимость работ составила около 2,5 млн рублей. Средства на замену игрового комплекса были предусмотрены в городском бюджете на этот год.

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Комментарии

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Саныч
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