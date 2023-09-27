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В густонаселенном районе Петрозаводска перекроют проезд на двух перекрестках

Новости. Общество
11:46, 28 Сентября 2023
фото: Администрация Петрозаводского городского округа

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С 29 сентября на Перевалке на несколько дней будет ограничен проезд.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, с 29 сентября будет ограничено движение в городском районе Перевалка.

Перекрыта будет проезжая часть по Гражданской улице в районе пересечения со 2-й Северной, а также проезд пересечении улиц Суворова и 2-й Северной.

Работа будет идти в течении трех дней, затем подрядчик должен восстановить благоустройство.

Работа связана со строительством сети электроснабжения.

Для водителей установят информационные щиты со схемами объезда. Мэрия Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

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