В густонаселенном районе Петрозаводска земля будет отдана под парковку

Мэрия карельской столицы выставит на аукцион земельный участок на Кукковке для организации парковки.

В администрации Петрозаводска объявили об аукционе, где будет продаваться земельный участок на Кукковке, на улице Балтийская, для организации парковки.

Как уточнили в мэрии, на объекте надо выполнить кадастровые работы по объединению участков.

Участок изъяли у прежнего владельца, который должен был разместить там стоянку общественного транспорта с диспетчерским пунктом.

Информацию об аукционе можно дополнительно узнать на сайте администрации Петрозаводска либо по телефону: 71-35-46.