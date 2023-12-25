В густонаселенном районе Петрозаводска земля будет отдана под парковку

Мэрия карельской столицы выставит на аукцион земельный участок на Кукковке для организации парковки.
В администрации Петрозаводска объявили об аукционе, где будет продаваться земельный участок на Кукковке, на улице Балтийская, для организации парковки.
Как уточнили в мэрии, на объекте надо выполнить кадастровые работы по объединению участков.
Участок изъяли у прежнего владельца, который должен был разместить там стоянку общественного транспорта с диспетчерским пунктом.
Информацию об аукционе можно дополнительно узнать на сайте администрации Петрозаводска либо по телефону: 71-35-46.
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