В Хельсинки для белок соорудят "переход" над оживленной улицей

Белки-летяги способны планировать на расстояние до 60 метров, но для родившихся в этом году детенышей это может быть еще затруднительно, беспокоятся в Финляндии.

В столичном районе Маунула планируют построить для белок-летяг, а в первую очередь для их детенышей, своеобразный переход через улицу Метсялянтие, которая проходит прямо через Центральный парк. Сейчас там из-за новостроек переносят линию электропередач, и новая просека пройдет аккурат по местам обитания летяг, пишет yle.

"Перелет" для белок будет представлять из себя систему из специальных деревянных столбов и новых деревьев. По словам инспектора по делам окружающей среды города Хельсинки Раймо Пакаринена, проблемой может стать то, что те виды деревьев, которые любят белки-летяги, растут довольно медленно, поэтому их придется заменить более быстрорастущими породами.

Белки-летяги могут планировать на расстояние до шестидесяти метров, однако для подрастающего беличьего поколения это может быть затруднительно. Раньше в Центральном парке Хельсинки было четыре места гнездования летяг, сейчас их количество, по мнению Пакаринена, может быть выше.