В Хельсинки откроется выставка, посвящённая деревянному зодчеству России

В культурном центре "Карьяла тало" в Хельсинки 23 мая откроется выставка музея "Кижи" "Деревянное зодчество: учимся у предков, сохраняем для потомков, обучаем современников".

Посетители получат возможность совершить увлекательное путешествие к истокам русской культуры и ближе познакомиться с одним из трех первых памятников Всемирного наследия на территории России.

В 1990 году в Списке всемирного наследия впервые появились российские памятники: Московский Кремль, Исторический центр Санкт-Петербурга и Архитектурный ансамбль Кижского погоста. Сегодня ансамбль является основой коллекции памятников деревянного зодчества одного из крупнейших в России музеев под открытым небом.



Знаменитые Кижские храмы входят в число самых масштабных и самых сложных деревянных сооружений в мире. При этом они были построены руками простых крестьян. Уникальные церкви воплотили собой тот удивительный мир Русского Севера, который сохранил для нас истоки русской культуры. Ведь именно здесь, на острове Кижи, сохранилась и была записана большая часть русских эпических сказаний, не менее известных в России, чем Калевала в Финляндии.



Посетители выставки увидят масштабный макет Кижского архитектурного ансамбля, богатейшую экспозицию традиционных плотницких инструментов, узнают старинные секреты обработки дерева и символику храмовой архитектуры, познакомятся с тайнами реставрации Преображенской церкви – примененная технология не имеет мировых аналогов и была разработана специально для этого памятника.

Фольклорный ансамбль музея представит песни, танцы и обряды Заонежья, где русское население на протяжении многих столетий испытывало сильное влияние финно-угорской культуры соседей – карелов и вепсов.



Для профессиональных плотников и реставраторов состоятся семинары и круглые столы с участием кижских специалистов.

Музей-заповедник "Кижи" выражает искреннюю признательность Министерству образования и культуры Финляндии за поддержку этого большого культурного события и благодарит основного партнера - Карельский союз Финляндии - за огромную работу по подготовке и организации выставки и привлечению финской аудитории.

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