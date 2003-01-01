РЕКЛАМА
В ходе спецоперации погиб молодой житель Карелии Андрей Певгонен
30 января, 13:40
Поделиться

Карелия потеряла еще одного бойца.

В ходе специальной военной операции погиб житель Карелии Андрей Сергеевич Певгонен. Ему было 33 года. О смерти бойца сообщили в администрации Беломорского округа.

Районные власти выразили соболезнования родным и друзьям погибшего.

Прощание с Андреем Певгоненом состоится 2 февраля 2026 года в поселке Летнереченский. Гражданская панихида пройдет в Храме Пресвятой Троицы с 10:00 до 12:00.

Ранее мы писали, что в зоне СВО погиб уроженец Беломорского округа Вячеслав Владимирович Полянин.

