В ходе спецоперации погиб молодой житель Карелии Андрей Певгонен

Карелия потеряла еще одного бойца.

В ходе специальной военной операции погиб житель Карелии Андрей Сергеевич Певгонен. Ему было 33 года. О смерти бойца сообщили в администрации Беломорского округа.

Районные власти выразили соболезнования родным и друзьям погибшего.

Прощание с Андреем Певгоненом состоится 2 февраля 2026 года в поселке Летнереченский. Гражданская панихида пройдет в Храме Пресвятой Троицы с 10:00 до 12:00.

