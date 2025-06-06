В ходе СВО погиб 40-летний житель Кемского района Максим Трашков

Официально подтверждена гибель еще одного военного из Карелии.

В зоне проведения специальной военной операции погиб 40-летний житель севера Карелии Максим Трашков. Об этом сообщает паблик администрации Кемского района.

Власти района выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. Прощание с бойцом состоится 3 июля в траурном зале на улице Шоссе 1 мая в Кеми. Церемония начнется в 13:30.

Напомним, ранее сообщалось, что на СВО погиб житель Кемского района Эдуард Лузгин. Прощание прошло 30 июня.