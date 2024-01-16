В ходе СВО погиб еще один уроженец Карелии

На спецоперации погиб житель Муезерского района Карелии.
О гибели земляка сообщили власти Муезерского района.
«С прискорбием сообщаем, что в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО погиб Пивень Сергей Рудольфович», — написали в сети.
Власти района выразили глубокие соболезнования всем родным и близким Сергея.
«Пусть ваши сердца заполнятся памятью о нем и теплом его души», — написали в официальном паблике Муезерского района.
Ранее глава Сегежского муниципального района сообщила о гибели на СВО двоих земляков.
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