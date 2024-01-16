В ходе СВО погиб еще один уроженец Карелии

На спецоперации погиб житель Муезерского района Карелии.

О гибели земляка сообщили власти Муезерского района.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО погиб Пивень Сергей Рудольфович», — написали в сети.

Власти района выразили глубокие соболезнования всем родным и близким Сергея.

«Пусть ваши сердца заполнятся памятью о нем и теплом его души», — написали в официальном паблике Муезерского района.

Ранее глава Сегежского муниципального района сообщила о гибели на СВО двоих земляков.