В ходе СВО погибли двое жителей Сегежского района

Карелия потеряла еще двух бойцов.

В ходе специальной военной операции погибли двое жителей Сегежского района Карелии. Об этом сообщили в местной администрации.

Погибли Дмитрий Куделка и Михаил Шедко. Администрация района выразила соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

— В такие моменты слова не всегда могут помочь, но они всё же важны. Они показывают, что мы рядом и готовы поддержать. От имени всех жителей Сегежского округа выражаем глубокие искренние соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам наших героев-земляков. Мы разделяем вашу скорбь, — говорится в сообщении.

Земляки бойцов присоединились к соболезнованиям в соцсети. Церемония прощания состоится 5 августа в 11:00 на площади Мира в Сегеже.