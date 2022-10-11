В храмах Карелии особо помолятся о жертвах ДТП

Поминальные службы о погибших в ДТП совершат в храмах Карелии 20 ноября, сообщили в епархии.

Поминальные службы о погибших в дорожно-транспортных происшествиях и молитвы о здравии участников дорожного движения совершат в храмах Карелии 20 ноября - во всемирный день памяти жертв ДТП.



Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершит в этот день божественную литургию и заупокойную литию о всех трагически погибших в результате автомобильных катастроф в храме преподобного Серафима Саровского в поселке Мелиоративный.



В храмах также обратят внимание на необходимость соблюдать правила дорожного движения.