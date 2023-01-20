В храмах Петрозаводска продолжают раздавать святую воду

Сегодня, 22 января, в храмах Петрозаводска еще можно набрать святую воду.

Сегодня, 22 января, в храмах Петрозаводска еще можно набрать святую воду.

Как сообщается в паблике «Православие Карелии», 22 января в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска с 10.30 утра в течение дня продолжится раздача святой крещенской воды.

Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в каждом доме православного христианина, отметили в сообщении.

Ее бережно хранят в святом углу возле икон и употребляют ежедневно натощак с молитвой.