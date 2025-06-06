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В июле изменится расписание электрички из Петрозаводска

Новости. Общество
16:45, 01 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Изменения связаны с работами на железнодорожных путях.

В июле изменится расписание пригородного поезда № 6374 Свирь-Петрозаводск. Как сообщили в Минтрансе Карелии, это связано с ремонтными работами на перегоне Онежский-Деревянка — здесь проведут работы по очистке щебня.

3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 июля поезд до станции Пяжиева Сельга будет следовать по действующему расписанию. Затем он сделает остановки: Пяжиева Сельга с 6:31 до 6:32, Деревянка с 6:42 до 6:43, Онежский с 7:15 до 7:16, после чего продолжит движение по обычному расписанию.

5 и 15 июля поезд отправится со станции Свирь в 5:02. По пути он остановится: Токари с 5:28 до 5:29, Ладва с 6:01 до 6:02, Пяжиева Сельга с 6:17 до 6:18, Деревянка с 6:27 до 6:28, Онежский с 7:01 до 7:16, а дальше пойдет по обычному графику. Пассажирам рекомендуется уточнять расписание перед поездкой.

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