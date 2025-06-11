В Карелии на этой неделе планируются плановые отключения для проведения ремонтных работ

Ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях невозможно проводить без временных отключений электроэнергии. Энергетики приносят извинения потребителям за доставленные неудобства

«Прионежская сетевая компания» информирует о плановых отключениях на этой неделе. Временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями. Ремонтная Программа компании утверждена органами республиканской власти.



Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.



С 16 по 22 июня временные отключения возможны:



Калевальский национальный муниципальный район:

— 16 июня с 14.00 до 17.00. Поселок Куусиниеми.

— 17 июня с 9.30 до 11.30. Поселок Калевала: улицы Марии Михеевой (дома 86-102), Вяйнямейнена (дома 37-112).

— 17 июня с 14.00 до 16.00. Поселок Кепа: улицы Мира (частично), Октябрьская, Комсомольская, Сосновая, Карельская.

— 18 июня с 11.00 до 12.30. Деревня Юшкозеро: улицы Советская, Лесная, Набережная (дома 32-36).

— 18 июня с 13.00 до 16.00. Поселок Боровой: улицы Почтовая, Советская (частично), Набережная.

— 19 июня с 11.00 до 13.00. Поселок Боровой: улицы Сосновая, Строительная, Северная, Пионерская, Мира, Лесная (частично).



Кондопожский муниципальный район:

— 16 и 19 июня с 8.00 до 17.00. Поселок Гирвас: улицы Советская, Пионерская, Сунская, Кондопожская, Комсомольская, Приканальная; деревня Койкары.

— 18 и 19 июня с 8.00 до 17.00. Деревня Святнаволок; деревня Эльмус.



Лоухский муниципальный район:

— с 17 по 20 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Тэдино: улицы Гористая, Слюдяная, Шахтерская.



Медвежьегорский муниципальный район:

— 16 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Паданы; поселок Шалговаара; деревни Шалговаара, Маслозеро, Венгигора, Сяргозеро, Сельги, Погост, Терманы, Ахвенламби, Юккогуба, Евгора, Сондалы, Сеесъярви; поселок Пиндуши: улицы Заводская (дома 2, 3, 4, 6, 8, 10), Набережная (дома 2, 4), Больничная (дома 3, 5, 7, 9, 11), Железнодорожная (дома 1, 2, 4), Больничная. Остров Заяц; поселок Чебино; поселок Падун.

— С 16 по 22 июня с 9.00 до 17.00. Деревня Сельги: улицы Южная, Пряккиля, Набережная; село Паданы: улица Свердлова, Коммунистов, Гористая, Григорьева.

— С 16 по 22 июня с 9.00 до 12.00. Поселок Евгора.

— 17 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Возрицы; деревня Тихвин Бор; деревня Волозеро.



Муезерский муниципальный район:

— 17 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Волома.

— 17 июня с 11.00 до 12.00. Поселок Ледмозеро: улицы Мира, Гористая.

— 17 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Октябрьская.

— 18 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Тикша: улица Старая Тикша; поселок Муезерский: улица Октябрьская (дома 36-А, 34, 32).



Олонецкий национальный муниципальный район:

— 16 июня с 9.00 до 12.00 и 18 июня с 9.00 до 17.00. Деревня Верховье: цех углесжения, цех лесопереработки.

— 20 июня с 13.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Загородная, Сортавальская (дома 14-21), Молодежная (дома 3, 3-А, 5, 7, 9, 11, 11-А, 12, 13, 14). Переулок Ягодный.



Пряжинский национальный муниципальный район:

— 19 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Новореченская (частично). Переулки Зеленый, Юбилейный.



Петрозаводский городской округ:

— 18 июня с 10.00 до 17.00. Город Петрозаводск: жилой район «Древлянка — 11».



Прионежский муниципальный район:

— 17 июня с 10.00 до 15.00. Местечки Зимник, Бараний Берег, Лазурный берег.

— 18 июня с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: урочище Ринда; деревня Бесовец: жилой комплекс «Черемушки», жилой комплекс «Загородный».

— 20 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа: ООО «Шуйская Чупа».

— 20 июня с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Пионерская, Совхозная, Ветеранов.



Сегежский муниципальный округ:

— 17 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Набережная (дома 1-А, 5), Пионерская (дома 2, 4).

— 18 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Советская, Спортивная, Стахановская, Комсомольская, Набережная.

— 19 июня с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Линдозерская, Ригоева, Анохина, Анны Лисицыной.