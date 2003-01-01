В «Ильинском» начали выращивать овец

Первую партию овец завезли в совхоз «Ильинский».

В совхоз привезли 101 овцу и 3 баранов куйбышевской породы. Ее разводят для получения качественной мясной продукции и шерсти.

За один настриг можно получить 6-7 кг шерсти длиной до 20 см, которая высоко ценится в производстве. Шерсть используют для выработки высококачественных тканей, трикотажа, технических сукон и других изделий.

— Молочная продуктивность куйбышевских овец составляет около 30 кг за сезон. В сыром виде молоко практически не употребляют в пищу, но зато оно оптимально подходит для изготовления овечьих сыров, — рассказал на своей странице в ВК глава Карелии.

Напомним, племсовхоз «Ильинский» продолжает восстанавливать здания ферм в Олонецком районе. Так недавно отремонтировали постройку советских времен, где когда-то находилось дойное стадо на 400 голов — на месте монтируют новую кровлю. В нем и будут разводить овец. Он будет рассчитан на 500 голов. Но планы по расширению уже есть — до 1,5 тысяч животных.