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В «Ильинском» начнут разводить овец куйбышевской породы

Новости. Общество
16:40, 09 Июня 2025
фото: Правительство Карелии

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В племсовхозе разводить овец будут впервые.

В ходе рабочей поездки в Олонецкий район Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с руководством сельхозпредприятия и обсудил планы по развитию производства.

Племсовхоз «Ильинский» продолжает восстанавливать здания ферм в Олонецком районе. Сейчас работы ведут в постройке советских времен, где когда-то находилось дойное стадо на 400 голов — на месте монтируют новую кровлю. После ремонта на ферме будут разводить овец.

— Каждый год мы приводим в порядок помещения, которые находятся на балансе предприятия. Только за последние три года мы подготовили 1,5 тысячи мест для скота. Ферму, которая стоит в Тулоксе, решили восстановить и оборудовать в ней овчарню, — поделился генеральный директор АО «Племенное хозяйство «Ильинское» Юрий Бурцев. — Будем разводить куйбышевскую породу овец, мясо которой не имеет специфического характерного запаха. Баранчики быстро набирают вес — за год до 80 кг. Сейчас предприятие ведет переговоры о закупке животных из Самарской, Курской и Московской областей. Объект планируют запустить уже этой осенью. Он будет рассчитан на 500 голов. Но планы по расширению уже есть — до 1,5 тысяч животных. Есть идея и по выведению собственной породы, поделился Юрий Бурцев.

Кроме того, в следующем году племхоз планирует открыть в поселке Ильинском свой фирменный магазин.

— Мы запускаем свой мясной цех, будем делать полуфабрикаты — фарш, котлеты, тефтели, пельмени. Магазин поставим прямо у трассы на Ладогу — на полках представим и молочную продукцию, и сопутствующие товары, — отметил Юрий Бурцев.
Артур Парфенчиков предложил руководству рассмотреть возможность открытия фирменного магазина не только в Ильинском, но и в Петрозаводске. Спрос на натуральную продукцию в столице Карелии высокий — и среди жителей, и среди туристов.

— Мясо хорошее, спрос будет. И магазин свой поддержим, заменить федеральные не получится, но составить конкуренцию надо. В перспективе нужно подумать о расширении в Петрозаводске, — отметил Глава Карелии.

Сейчас «Ильинское» убирает с полей ранние культуры для заготовки зеленой массы на силос — для кормления скота в зимний период.

— На прошлой неделе мы убрали озимую рожь. С 200 гектаров получили 2 тысячи тонн хорошей зеленой массы, насыщенной энергией, протеинами и необходимыми питательными веществами. Сегодня на уборку многолетних трав вышли комбайны, фронтальные косы, 6 единиц техники на вывоз и трамбовку, — рассказал Юрий Бурцев.

На полях «Ильинского» вовсю идет и посев кукурузы для комбикормов. Глава Карелии отметил, что на ближайшие два года стоит задача создать в республике собственный кормовой центр.

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