В Ильинском поселении в Карелии назначили исполняющего обязанности главы

После отставки Марины Стафеевой в мае Ильинское сельское поселение в Олонецком районе месяц оставалось без руководителя.

На внеочередной сессии местные депутаты единогласно избрали исполняющей обязанности главы Наталью Архипову. Об этом сообщили в администрации Олонецкого района.

Архипова — опытный работник местного самоуправления. В администрации ее охарактеризовали как компетентного специалиста.

Напомним, предыдущая глава Марина Стафеева ушла в отставку по собственному желанию в мае. Это произошло вскоре после трагедии – в поселке погиб ребенок, провалившийся в открытый колодец с водой.

Местные жители положительно отзывались о работе Стафеевой, ее хвалили за активную работу и готовность помогать. Архипову многие считают достойной занять должность.

— Наталья Викторовна — профессионализм, преданность делу, большой опыт, оптимизм, а самое главное доброта и объективность! Чувство гордости и большой радости за Наталью Викторовну, желаем вам успехов в вашем нелегком труде, —

Ильинский в надежных руках.

Желаю терпения, я в тебя верю, ты стойкий оловянный солдатик, в добрый путь, — написали местные жители в соцсети.