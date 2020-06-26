890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Как жители Старой Кукковки вступили в борьбу с застройщиками 3
Сегодня 14:20
"Город сдан. Как в сорок первом": в Петрозаводске жители Старой Кукковки выступили против застройщиков 5
Сегодня 15:17
Новый шпиль с "золотой" звездой украсил ж/д вокзал Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО) 4
Сегодня 15:45
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44 3
Сегодня 08:51

В Индии более 100 человек за сутки погибли от ударов молний

Новости. Общество
19:40, 26 Июня 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня.

В результате разрядов погибли 83 жителя восточного штата Бихар, еще 24 человека погибли в северном штате Уттар-Прадеш, пишет РБК со ссылкой на газету The Times of India.

Большинство жертв застали грозовые ливни во время работ в поле. Несмотря на предупреждения чрезвычайных служб, объявивших повышенный уровень опасности, люди не стали спасаться от непогоды в домах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, власти штатов окажут родственникам материальную помощь.

Ранее на пляже Финского залива от удара молнии погиб 6-летний ребенок и пострадала его бабушка.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Аналитика

Сегодня 14:20
Обществоведение
Как жители Старой Кукковки вступили в борьбу с застройщиками 3
Уплотнительная застройка в Петрозаводске привела к конфликту жителей Старой Кукковки и представителей строительной компании, которая решила возвести в частном секторе высотные дома.
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
25.06.2020 18:33
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы" 1
25.06.2020 12:40
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
Вся аналитика

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»