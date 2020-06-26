В Индии более 100 человек за сутки погибли от ударов молний

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня.

В результате разрядов погибли 83 жителя восточного штата Бихар, еще 24 человека погибли в северном штате Уттар-Прадеш, пишет РБК со ссылкой на газету The Times of India.

Большинство жертв застали грозовые ливни во время работ в поле. Несмотря на предупреждения чрезвычайных служб, объявивших повышенный уровень опасности, люди не стали спасаться от непогоды в домах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, власти штатов окажут родственникам материальную помощь.

Ранее на пляже Финского залива от удара молнии погиб 6-летний ребенок и пострадала его бабушка.