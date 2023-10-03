В информационных ресурсах ГИБДД РФ произошел сбой

Специалисты МВД устраняют последствия технического сбоя в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции страны.

Как сообщили в МВД Карелии, системные администраторы пытаются устранить последствия технического сбоя на инфоресурсах ГИБДД.



Из-за неполадок увеличилось время регистрации машин и мотоциклов.



«МВД России просит с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», - говорится в сообщении.



В полиции пообещали сообщить о том, когда ресурсы дорожной полиции заработают в штатном режиме.



Чтобы все получили нужную услугу, сотрудники будут работать вне зависимости от графика в режиме «до последнего клиента».