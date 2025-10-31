В Институте Пушкина назвали претендента на самое длинное слово в русском языке

Искусственный интеллект помог выявить самое длинное слово в русском языке.
С помощью искусственного интеллекта было выявлено прилагательное из 55 букв, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой Института Пушкина Павла Катышева. На статус самого длинного слова претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».
Катышев отметил, что русский язык легко образует сложные составные слова, из-за чего рекорд длины часто переходит от одного слова к другому.
— Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой, — отметил эксперт.Например, в Книге рекордов Гиннесса в 2003 году фиксировалось слово «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв), а до него — «рентгеноэлектрокардиографического» (33 буквы).
При этом самые часто встречающиеся слова в языке остаются краткими — это союзы, предлоги и частицы, многие из которых одно- или двухбуквенные, подытожил Катышев
