В Интернете обсуждают фото 55-летней Алены Свиридовой без макияжа

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Певица Алена Свиридова опубликовала смелый кадр, на котором запечатлена без грамма косметики.
Как отмечает Lady, поклонники звезды 1990-х оставили Алене множество восхищенных комментариев под фото:
"Мне нравятся такие натуральные фотки, кажется, что я рядом с вами близко", "Вы выглядите естественно, свежо в любом образе: и лицо, и фигура, и ум — в вас все прекрасно", "Алена, ну ты как была прекрасна, так и осталась".
Недоброжелателям, которые выразили недоумение, зачем звезды выставляют такие фото на всеобщее обозрение, Свиридова сама ответила в комментариях:
"Я неидеальна и не претендую на это. И не считаю, что нужно себя приукрашивать для Instagram. Это же жизнь, а не глянцевый журнал".
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