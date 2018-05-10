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Новости. Общество
20:20, 10 Мая 2018

В Интернете обсуждают фото 71-летней Татьяны Васильевой в бикини

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В Сети появилось фото Татьяны Васильевой в бикини. Поклонники были удивлены откровенным кадром, но подчеркнули, что актриса великолепно выглядит.

Как отмечает Starhit, Татьяна Васильева вместе со Стасом Садальским находится на гастролях в США. Там они успевают не только работать, но и проводить время на пляже.


Инстаграм

"На днях актер выложил фотографию партнерши по сцене в бикини. Женщина облачилась в цветной купальник и дополнила образ с помощью плетеной шляпы. Она с удовольствием и без стеснения позировала другу", - пишет издание.

Садальский подписал фото так:

"В "Джазе только девушки" помните? Татьяна стоит именно на том месте, где происходило действие фильма. А ведь прелестное место".

Садальский неоднократно признавался в чувствах Васильевой, подчеркивая, что она является невероятно яркой и обаятельной женщиной. Фотографии актрисы часто появляются в его Инстаграме, что в свое время даже породило слухи об их романе. Однако и Стас, и Татьяна неоднократно подчеркивали, что их связывают исключительно многолетние приятельские отношения.

Неожиданный снимок удивил многих поклонников артистки. Они поспешили отметить, что Васильева находится в отличной форме, а главное, обладает женственными формами. Однако нашлись и те, кто обрушился на звезду с критикой.

"Красавица Татьяна в идеальной форме. Именно такой и должна быть женщина в возрасте", "Фото не слишком удачное, но мне кажется, дело в плохом ракурсе. А Васильева — невероятная женщина", "Нет фальши, все естественно и прекрасно, и это очень радует. Побольше бы таких", - делились мнениями поклонники актеров.

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