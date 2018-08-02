Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:40, 02 Августа 2018

В Интернете выложили трогательные фото зайчат, родившихся в Карелии несколько дней назад


По теме

ВИДЕО: Синоптик предупредил об аномальной жаре и упал в обморок
02.08.18 18:40
Более 11 тысяч жителей Карелии не смогли выехать за границу из-за долгов
02.08.18 18:20
Взрослые россияне стали покупать больше мармелада и леденцов
02.08.18 18:00
Все новости
Загрузка...

Паблик газеты "Новости Костомукши" в "ВКонтакте" опубликовал фото, на которых запечатлены зайчата, родившиеся два-три дня назад.

Как пишет газета, зайчат-беляков обнаружил на территории заповедника старший научный сотрудник Юрий Красовский. Вместе с ведущим научным сотрудником Института биологии КарНЦ РАН Владимиром Белкиным он ночью поехал "в поля" наблюдать за летучими мышами. Ученые хотели опробовать новый аппарат для их обнаружения. Мужчины передвигались по лесным тропам на машине и вдруг в свете фар увидели эту компанию зайчат.

"Кстати, это редчайший случай для нашего региона – 10 штук в одном выводке. Возможно, даже первый, обнаруженный на территории Карелии", - отмечает издание. 

На фото возраст малышей примерно 2-3 дня. До 4-5 дней жизни все держатся вместе, а зайчиха заботится о них и кормит. На 5-7 день они начинают щипать травку. Детёнышей мама кормит около двух недель, после чего у зайчат начинается самостоятельная жизнь, рассказал Юрий Красовский.

Фото: Юрий Красовский/ Новости Костомукши

По теме

ВИДЕО: Синоптик предупредил об аномальной жаре и упал в обморок
02.08.18 18:40
Более 11 тысяч жителей Карелии не смогли выехать за границу из-за долгов
02.08.18 18:20
Взрослые россияне стали покупать больше мармелада и леденцов
02.08.18 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-08-02 17:54:57
Прелестно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
26.07.2018, 12:05
ВИДЕО: Прохожие обнаружили труп мужчины на газоне в Петрозаводске
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 7
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 2
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2018 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране 3
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»