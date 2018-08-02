В Интернете выложили трогательные фото зайчат, родившихся в Карелии несколько дней назад

Паблик газеты "Новости Костомукши" в "ВКонтакте" опубликовал фото, на которых запечатлены зайчата, родившиеся два-три дня назад.

Как пишет газета, зайчат-беляков обнаружил на территории заповедника старший научный сотрудник Юрий Красовский. Вместе с ведущим научным сотрудником Института биологии КарНЦ РАН Владимиром Белкиным он ночью поехал "в поля" наблюдать за летучими мышами. Ученые хотели опробовать новый аппарат для их обнаружения. Мужчины передвигались по лесным тропам на машине и вдруг в свете фар увидели эту компанию зайчат.

"Кстати, это редчайший случай для нашего региона – 10 штук в одном выводке. Возможно, даже первый, обнаруженный на территории Карелии", - отмечает издание.

На фото возраст малышей примерно 2-3 дня. До 4-5 дней жизни все держатся вместе, а зайчиха заботится о них и кормит. На 5-7 день они начинают щипать травку. Детёнышей мама кормит около двух недель, после чего у зайчат начинается самостоятельная жизнь, рассказал Юрий Красовский.

Фото: Юрий Красовский/ Новости Костомукши