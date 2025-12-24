В Иркутской области появятся «трезвые села»

Розничную продажу алкоголя полностью запретят в некоторых селах Иркутской области.

В Иркутской области появятся так называемые «трезвые села», в которых полностью запретят розничную продажу алкоголя. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба региональной администрации.

В перечень населенных пунктов, на территории которых вводится полный запрет розничной продажи алкогольной продукции, вошли: село Тарасово и деревня Юхта Казачинско-Ленского района, село Банщиково и деревня Салтыкова Киренского района, поселок Слюдянка Мамско-Чуйского района, деревня Миллерова Нижнеудинского района.

— Запрет розничной продажи алкогольной продукции не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания, - уточнили чиновники.

Запрет на продажу алкоголя в розницу вводятся на основании обращений мэров (глав) соответствующих муниципальных образований, а также с учетом мнения жителей населенных пунктов, которые большинством голосов проголосовали за установление такого запрета.

Введение запрета, уточняют чиновники, обусловлено необходимостью снижения потребления алкогольной продукции, так как в отдаленных от областного центра населенных пунктах, как правило, складывается более негативная тенденция с употреблением спиртных напитков, что влияет на здоровье и качество жизни населения.

Напомним, что в Ленобласти с 1 сентября текущего года время продажи алкоголя сократили на два часа утром. Спиртное теперь можно купить только с 11 до 22 часов. В Вологодской области с 1 марта 2025 года алкоголь в будние дни возможно приобрести только в период с 12 до 14 часов. В марте 2026-го, как сообщал губернатор региона Георгий Филимонов, начнут действовать новые ограничения по продаже алкогольной продукции.

Напомним, в Карелии также приняли закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах. Но он менее жесткий, чем у соседей. С 1 марта 2026 года продавать алкоголь в многоквартирных домах и рядом с ними можно будет только в магазинах площадью не менее 70 квадратных метров. Будет запрещена торговля алкоголем в подвалах, подземных и цокольных этажах жилых домов. Также под ограничения попадут магазины в помещениях, переведенных из жилых в нежилые, если у них нет отдельного входа для погрузки товаров. По оценкам властей, новые правила затронут 114 торговых точек по всей Карелии, из которых 43 находятся в Петрозаводске.