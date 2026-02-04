В издательском доме «Губерния» новый главный редактор

После 20 лет у руля главный редактор «Губернии» уходит с поста.
В карельском медиапространстве произошло знаковое кадровое изменение. После почти 20 лет руководства Иван Гусев покинул пост главного редактора сайта «Губерния Daily» и газеты «Карельская Губерния». Его преемницей назначена Илона Радкевич, которая теперь возглавит редакцию одного из ведущих изданий республики.
Иван Гусев, чья прощальная ностальгическая публикация широко разошлась в соцсетях, объявил о переходе в частную психологическую практику. В своём обращении он подчеркнул, что оставляет издание «в хорошей форме», и поблагодарил коллег за совместную работу.
Новый главный редактор, Илона Радкевич, известна в журналистском сообществе Карелии. Она приходит на эту должность с большим опытом работы в региональных СМИ и репутацией профессионала, глубоко понимающего медийные процессы и специфику карельской аудитории.
