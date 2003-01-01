В Якимваарском заливе появится защитный барьер от нефтеразливов

В Якимваарском заливе начали устанавливать боновые заграждения для защиты акватории от разливов нефтепродуктов
В акватории Якимваарского залива начались работы по установке боновых заграждений. По информации администрации Лахденпохского района, мероприятие проводится для усиления экологической безопасности и предотвращения загрязнения водной среды нефтепродуктами.
Установка боновых заграждений является обязательной мерой защиты уникальной природы залива. Работы выполняются силами собственника плавучего крана в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Ладожском озере у города Лахденпохья в Карелии ликвидируют разлив нефтепродуктов.