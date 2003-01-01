РЕКЛАМА
Сохранится ли раздельный сбор: реализацию мусорной реформы после ухода «Эколайн» обсудили в парламенте Карелии
07 ноября, 18:10
«Франкенштейн: Воскрешение»: о готическом мраке в туманном Альбионе и Франкенштейне в юбке
07 ноября, 16:10
100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35
В Японии военных привлекли на борьбу с косолапыми хищниками

00:10

Водителей Петрозаводска предупреждают о резком перепаде температур

22:00

В Роспотребнадзоре напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита

20:31

Два глухаря выясняли отношения на дороге, ведущей в Водлозерский парк

19:47

Три триатлета из Карелии прошли испытания на звание «железных людей»

19:03

В Санкт-Петербурге умер старейший артист хора Музыкального театра Карелии

18:16

В Доме ремесел открылась выставка, посвященная фильмам о советской милиции

17:46

Мокрый снег обещают в Карелии 9 ноября

17:02

«Выгрызли победу у соперника»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал итоги матча в Череповце

16:45

В Петрозаводске пройдет Республиканское родительское собрание по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ

16:01

Строители часовни на площади Кирова пояснили, что сливают в канализацию

15:29

Артур Парфенчиков проверил ход реализации нового проекта Прионежской горной компании

14:48

Памятный знак путейцам ББК открыли в Медвежьегорском округе

14:32

Супруги Барковы из Петрозаводска отметили золотую свадьбу

14:02

Петрозаводчанин нашел источник загрязнения Лососинки нефтепродуктами

13:31

Уроженец Карелии из ревности разбил автомобиль беременной жене

13:16

Мошенники пытались обмануть студентку из Петрозаводска под предлогом розыгрыша суперпризов

12:46

Хозпостройку тушили ночью в поселке Эссойла

12:18

Федеральное издание написало о спортсмене из Петрозаводска, который готовит молдавскую сборную к Олимпиаде

11:45

Виновный в смертельном ДТП в Карелии попытался оспорить приговор

11:02

Руководитель коммерческой организации в Петрозаводске недоплатил в бюджет около семи миллионов рублей

10:29

Кондопожский врач-психиатр поставил спектакль по мотивам эпоса «Калевала»

10:06

«Риски сильных вспышек сохраняются»: магнитная буря вновь накрыла Землю

09:33

В Госдуме предложили выплачивать надбавки для опытных преподавателей региональных вузов

09:02

В посёлке Медвежьегорского района впервые появился мобильный интернет

08:31

На 98-м году жизни умер первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон

08:03

«Беби-бум» произошёл в Сегежском роддоме

07:34

«Лучше сделать их самому»: названа безопасная месячная норма наггетсов

00:11
В Японии военных привлекли на борьбу с косолапыми хищниками
Сегодня 00:10
В Японии зафиксировали рекордное число нападений медведей на людей.

фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

Число людей, погибших от лап медведей в Японии, достигло рекордных показателей как минимум за 20 лет. Животные проникают на территорию школ и супермаркетов, убивают фермеров и нападают на людей, которые выходят на пробежку, пишут «Московские новости».

Особенно сильно пострадала Акита — префектура в северной части Японии. Местные жители замечали медведей в этом году в 6 раз чаще, чем в 2024. 60 таких встреч закончились нападениями хищников на людей. Четыре человека погибли. Так, в начале ноября в лесу обнаружили тело 79-летней жительницы Акиты, которая накануне отправилась за грибами. А в октябре еще одна пожилая женщина была растерзана медведем прямо на своей ферме.

— Люди чувствуют опасность каждый день. Это повлияло на их образ жизни, вынудив перестать выходить на улицу и отменять публичные мероприятия, — отметил мэр города Кадзуно в префектуре Акита Синдзи Сасамото.

Местные власти обратились за помощью к военным. 5 ноября Министерство обороны Японии направило 15 солдат в Акиту. Они уже прибыли в город Кадзуно — на армейских грузовиках и джипах, одетые в бронежилеты и «вооруженные» спреем для отпугивания животных. Убивать медведей в их обязанности не входит: военные должны разработать план борьбы с хищниками, осмотреть действующие капканы, установить новые ловушки.

После Кадзуно военные отправятся в другие города префектуры Акита — Одатэ и Китаакиту. Это не первый случай, когда Япония обращается к армии за помощью в борьбе с представителями дикой природы. Около 10 лет назад солдаты помогали с охотой на оленей, а в 1960-х отлавливали морских львов для защиты рыбного промысла.

По приблизительным подсчетам, в Японии обитают 44 тысячи азиатских черных медведей весом до 130 кг и 12 тысяч более крупных уссурийских бурых медведей весом до 400 кг. Популяция увеличивается, и животные все чаще выходят к людям в поисках пищи — из-за изменения климата урожай желудей и буковых орехов, которыми они питаются, сокращается.

Добавим, что и в Карелии случаи выхода медведей стали происходить чаще. Косолапые также идут к людям в поисках пищи. Напомним, в Карелии реализуют проект «В соседстве с медведями». Он направлен на изучение поведенческих особенностей бурых медведей и путей их миграций для устойчивого бесконфликтного сосуществования человека и животных. В Водлозерский парк все чаще стали поступать запросы на отстрел зверей в связи с их опасностью для людей. Природоохранная организация должна найти баланс: сохранить численность бурого медведя, при этом не допустить социальной напряженности среди местного населения.

