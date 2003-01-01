В Японии военных привлекли на борьбу с косолапыми хищниками

В Японии зафиксировали рекордное число нападений медведей на людей.

Число людей, погибших от лап медведей в Японии, достигло рекордных показателей как минимум за 20 лет. Животные проникают на территорию школ и супермаркетов, убивают фермеров и нападают на людей, которые выходят на пробежку, пишут «Московские новости».

Особенно сильно пострадала Акита — префектура в северной части Японии. Местные жители замечали медведей в этом году в 6 раз чаще, чем в 2024. 60 таких встреч закончились нападениями хищников на людей. Четыре человека погибли. Так, в начале ноября в лесу обнаружили тело 79-летней жительницы Акиты, которая накануне отправилась за грибами. А в октябре еще одна пожилая женщина была растерзана медведем прямо на своей ферме.

— Люди чувствуют опасность каждый день. Это повлияло на их образ жизни, вынудив перестать выходить на улицу и отменять публичные мероприятия, — отметил мэр города Кадзуно в префектуре Акита Синдзи Сасамото.

Местные власти обратились за помощью к военным. 5 ноября Министерство обороны Японии направило 15 солдат в Акиту. Они уже прибыли в город Кадзуно — на армейских грузовиках и джипах, одетые в бронежилеты и «вооруженные» спреем для отпугивания животных. Убивать медведей в их обязанности не входит: военные должны разработать план борьбы с хищниками, осмотреть действующие капканы, установить новые ловушки.

После Кадзуно военные отправятся в другие города префектуры Акита — Одатэ и Китаакиту. Это не первый случай, когда Япония обращается к армии за помощью в борьбе с представителями дикой природы. Около 10 лет назад солдаты помогали с охотой на оленей, а в 1960-х отлавливали морских львов для защиты рыбного промысла.

По приблизительным подсчетам, в Японии обитают 44 тысячи азиатских черных медведей весом до 130 кг и 12 тысяч более крупных уссурийских бурых медведей весом до 400 кг. Популяция увеличивается, и животные все чаще выходят к людям в поисках пищи — из-за изменения климата урожай желудей и буковых орехов, которыми они питаются, сокращается.

Добавим, что и в Карелии случаи выхода медведей стали происходить чаще. Косолапые также идут к людям в поисках пищи. Напомним, в Карелии реализуют проект «В соседстве с медведями». Он направлен на изучение поведенческих особенностей бурых медведей и путей их миграций для устойчивого бесконфликтного сосуществования человека и животных. В Водлозерский парк все чаще стали поступать запросы на отстрел зверей в связи с их опасностью для людей. Природоохранная организация должна найти баланс: сохранить численность бурого медведя, при этом не допустить социальной напряженности среди местного населения.