В Ярославле похоронили красноармейца, найденного поисковиками в Карелии

Останки бойца, погибшего в 1941 году, обрели покой на родной земле.

В Ярославской области захоронили останки Александра Александровича Красовского, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Их обнаружил поисковый отряд «Хранители» в ходе экспедиции в Прионежский район Карелии.

Как рассказали в издании «Родина», Красовский пропал без вести в сентябре 1941 года во время боев за Петрозаводск. Его останки были найдены в болотистой местности на так называемой конно-деревянной дороге. Благодаря сохранившемуся солдатскому медальону удалось установить личность погибшего.

Родные Александра Красовского, проживающие в Ярославле и Пошехонском районе, были удивлены, узнав о находке. «Причем родные погибшего бойца вообще не представляли о существовании друг друга», — отметили журналисты.

Александр Красовский похоронен с почестями на Воинском мемориальном кладбище Ярославля.

Напомним, останки бойца Александра Красовского карельские поисковики обнаружили в Прионежском районе.