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Новости. Происшествия
08:20, 29 Октября 2019
фото: https://pixabay.com

В Кабардино-Балкарии продолжают поиски пропавшего на Эльбрусе туриста из Карелии

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Поиски туриста из Петрозаводска Юрия Тхоренко, пропавшего три недели назад на Эльбрусе, переведены в разряд периодических, сообщили РИА "Кабардино-Балкария" в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде.

Напомним, три недели назад 60-летний житель Петрозаводска Юрий Тхоренко отправился на Эльбрус и не вернулся. В течение нескольких дней спасатели обследовали склоны Эльбруса и окрестные ущелья пешим порядком и с вертолетов, но обнаружить пропавшего так и не удалось.

"Да, операция продолжается, но, к сожалению, пока безрезультатно. Пропавший мужчина не был зарегистрирован, что затрудняет поиски, не позволяя уточнить примерный район его местоположения. Поисковые работы переведены в разряд периодических", - отметил заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Альберт Хаджиев.

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