В Кадастровой палате рассказали о возможностях новой "дачной амнистии"

Новый закон о "дачной амнистии" затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства.

Законом предусматривается, что до этой даты граждане смогут провести оформление в собственность загородной недвижимости в упрощенном порядке. Помимо этого, законом до 1 марта 2022 года продлевается срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, которые находятся в публичной собственности, для членов огороднических и садоводческих некоммерческих товариществ.

"Ранее действие дачной амнистии распространялось на объекты недвижимости, в том числе, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства. Новая норма – затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства", – приводятся в сообщении слова эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко.

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