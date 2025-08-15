В Кадровом центре Лахденпохья рассказали о востребованных профессиях

Сотрудники центра регулярно проводят мероприятия по профориентации безработных граждан, молодежи и подростков.

22 августа в Кадровом Центре Лахденпохского района пройдет очередная встреча, посвященная профессиональной ориентации жителей, которые находятся в поиске работы. Сотрудники центра расскажут в том числе о возможностях переобучения и других направлениях поддержки, которые сегодня предлагает служба занятости.

Напомним, что Кадровый центр Лахденпохского района был модернизирован в прошлом году по нацпроекту «Демография». На минувшей неделе его работу проверил глава республики Артур Парфенчиков.

Модернизация коснулась не только обновления помещений, в которых теперь комфортнее и клиентам, и сотрудникам.

«Меняются подходы к работе с людьми, которые обращаются в Кадровый центр. Помощь становится все более адресной, с учетом конкретной жизненной ситуации каждого человека. В результате продолжительность ожидания трудоустройства в районе сократилась с 2,8 месяца до 2,2 месяца. Много мероприятий мы проводим для детей, подростков, молодежи. Важно, чтобы подрастающее поколение в будущем оставалось работать в родных местах, поэтому очень важна ранняя профориентация», — рассказала главе Республики Карелия ведущий консультант по вопросам занятости Кадрового центра Алеся Мехнина.

По ее словам, сейчас на рынке труда представлено 85 вакансий, в основном, рабочих направлений. Работодателям в том числе нужны электромонтеры, мастера, слесари.

Узнать больше о возможностях трудоустройства безработные граждане смогут 22 августа в 14:15 на мероприятии в Кадровом центре по адресу ул. Советская, д. 7а. Добавим, что 26 августа в 14:15 в центре пройдет тренинг по психологической поддержке безработных граждан.