В Кадровом центре Лахденпохского района началось обучение по востребованной профессии

Получить новую специальность гражданам помогает национальный проект «Кадры».

В Кадровом центре Лахденпохского района приступила к занятиям группа жителей, которые решили освоить востребованную рабочую профессию. Курсы по специальности «слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» организованы Центром обучения и мониторинга трудовых ресурсов Карелии в сотрудничестве с Петрозаводским лесотехническим техникумом.

— Для участников занятий обучение бесплатное. Объем программы — 256 часов. Под руководством квалифицированных преподавателей граждане получат знания и навыки по эксплуатации газового оборудования в жилых и общественных зданиях. Разумеется, будут не только теоретические, но и практические занятия. Такие программы мы организуем, исходя из потребностей конкретных работодателей. В данном случае это «Карелгаз», которому нужны специалисты. Такое взаимодействие помогает предприятиям и организациям решать кадровые вопросы, а нашим соискателям — получить не просто востребованную профессию, но и гарантированное трудоустройство, — рассказала ведущий консультант по вопросам занятости Лахденпохского района Алеся Мехнина.

Бесплатное обучение организуется по федеральному проекту «Активные меры» нацпроекта «Кадры». Кроме того, в Кадровом центре регулярно проходят занятия по социальной адаптации и профориентации для безработных граждан.