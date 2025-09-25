В кафе «Дежавю» в Петрозаводске произошел пожар

Стало известно, что загорелось в популярном заведении общепита.
Утром в среду, 25 сентября, в Петрозаводске произошел пожар в кафе «Дежавю», расположенном на улице Фридриха Энгельса, дом №10.
Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 08:40. На место происшествия выехали 12 пожарных на четырех специализированных единицах техники.
Спасатели оперативно справились с возгоранием. На локализацию ушла всего минута, полностью пожар потушили в 08:53.
Как сообщили в МЧС «Столице на Онего», причиной пожара стало возгорание фритюрницы. В результате происшествия помещение кухни было повреждено огнем на площади 4 квадратных метра.
Пострадавших в этом инциденте нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
