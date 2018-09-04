В кафе на Чапаева задержали мужчину

Ночью 2 сентября в кафе на улице Чапаева в Петрозаводске вневедомственная охрана задержала посетителя, который повел себя агрессивно.

"Сотрудники батальона Петрозаводского ОВО задержали мужчину, который вёл себя агрессивно, громко ругался, мешал гостям и работникам заведения", - рассказали в управлении Росгвардии по Карелии.

Гражданин был передан сотрудникам полиции.

"Нарушителя ждёт наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или пятнадцать суток административного ареста", - отметили в управлении.