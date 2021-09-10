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В Калевале начались праздничные мероприятия в честь дня республики (ФОТО)

Новости. Общество
10:35, 11 Сентября 2021
фото: пресс-служба главы Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел часть объектов, благоустроенных ко дню республики в Калевале.

В поселке обновлена территория у сосны Леннрота, мыса у «Креста путника», создан арт-объект «Книга». Это места, рассказывающие об истории Калевалы. Они популярны как у местных жителей, так и у туристов.

Также в преддверии праздника заасфальтированы улицы Калевалы, обновлены фасады домов, отремонтированы ключевые социальные объекты.

Руководитель региона возложил цветы к Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие жители района, гости праздника, председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, депутат Госдумы Валентина Пивненко, другие официальные лица. Память погибших почтили минутой молчания.

Во время Великой Отечественной войны на территории Калевальского района шли бои. Первыми удар врага в июле 1941 года приняли солдаты и офицеры 1-го погранотряда. Бойцы 54-й и 367-й дивизий 26 армии, партизанских отрядов держали оборону на Ухтинском направлении Карельского фронта. Героизм и стойкость защитников привели к победе – в сентябре 1944 годатерритория района была освобождена.

Жители Калевальского района бережно хранят память о погибших на полях сражений. В каждом населённом пункте района есть памятные места, воинские захоронения. Это памятники героям войны - известным и безымянным. На братских могилах стоят обелиски. В районе захоронено более 2000 павших воинов. В Братской могиле Калевалы захоронено 1295 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Накануне вечером в Доме культуры состоялся спектакль Калевальского народного театра по пьесе Лео Нярья «Запевай-ка песню, карел» («Kalahutalaulu, karjalaini») на карельском языке. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Карелии Валентина Сабурова. Артисты мастерски передали лучшие национальные традиции северного края - гостеприимство, открытость, добрый нрав.

Праздник в этом году проводится в сокращенном формате из-за антиковидных мер, поэтому программа не предполагает больших мероприятий, а сэкономленные средства направлены на благоустройство Калевалы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-09-11 11:34:25
" Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?"-
Говорит ей Муравей.
"До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас -
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило".-
"А, так ты..." - "Я без души
Лето целое всё пела".-
"Ты всё пела? Это дело:
Так пойди же, попляши!"
И.А. Крылов про Карелию )))
однозначно
2021-09-11 10:48:15
У либерды подобные мероприятия как кость в горле. Сейчас опять про пивненко визжать начнут.
Off
2021-09-11 11:55:03
однозначно/Наташка. Конечно будут. Где на фотографии, кандидат от ЛДПР Паккуев? И баба Валя..опять без маски))).
Гость
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