Финишная прямая: в Калевале строительство нового детского сада близится к завершению

Основные работы по строительству детского сада в Калевале завершат к концу 2024 года.

Специалисты Госкомитета провели очередной осмотр строительной площадки детского сада на 300 мест в поселке городского типа Калевала. По их словам, завершение основных работ запланировано на конец этого года.

Специалисты Госкомитета сообщили, что в здании уже полностью завершены работы по установке оконных блоков, внутренних дверей и перегородок. Все инженерные коммуникации, включая электричество, водоснабжение, канализацию и вентиляцию, проложены и готовы к эксплуатации. Для удобства детей с ограниченными возможностями здоровья в здании установлен специальный подъемник.

На данный момент строители завершают отделочные работы, монтаж мебели и установку современного оборудования для обеспечения безопасности и комфорта будущих воспитанников. В частности, ведутся работы по прокладке внутренних сетей связи, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и системы оповещения.

В Госкомитете напомнили, что новый детский сад, расположенный на улице Антикайнена, представляет собой трехэтажное здание Н-образной формы. Он рассчитан на 300 детей и будет включать в себя 12 групп, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, пищеблок и другие необходимые помещения.