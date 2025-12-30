В Калевале простились с погибшим на СВО Анатолием Дроковым

Уроженец Карелии погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации.
Сегодня, 31 декабря, в Калевале прошла церемония прощания с военнослужащим Анатолием Викторовичем Дроковым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщает общественно-политическая газета «Новости Калевалы».
— В знак глубочайшего уважения и памяти о герое прозвучали прощальные залпы салютной группы. Совет и администрация района разделяют горе семьи и друзей Анатолия Викторовича и выражают им свои самые искренние и глубокие соболезнования, — говорится в публикации издания.
Ранее стало известно, что в ходе СВО (специальной военной операции) погиб житель Олонца Олег Александрович Волонен. Согласно данным, указанным на личной странице бойца ВКонтакте, ему было 48 лет.