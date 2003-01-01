В Калевале ремонтируют сооружения, защищающие от наводнений

Ремонт сооружений инженерной защиты проходит прямо сейчас в Калевале.

Сооружения предназначены для защиты территории населенного пункта и сельскохозяйственных угодий от затопления и подтопления, обеспечение транспортной связи между отдельными микрорайонами поселка. Построены и введены в эксплуатацию они были еще в 1990 году.

Как рассказала министр природы Янина Свидская, в 2019 году во время ремонта на участках ГТС была обнаружена течь в водопропускной трубе, соединяющей озеро Пото-Лабми, а также высокая заиленность нижней дрены. Все это не позволило тогда выполнить ремонт в полном объеме, с учетом выявленных дефектов в 2022 году разработана новая проектно-сметная документация. Средства на ремонт выделило Федеральное агентство водных ресурсов. Ремонт выполняет ООО «Автодороги-Питкяранта».

— Несмотря на то, что проект технически сложный, ремонт идет даже с опережением графика. Подрядчик движется к завершению основного этапа работ, включающий в себя ремонт водопропускной трубы и устройство вспомогательных сооружений. Окончание работ ожидаем к осени следующего года, — прокомментировала министр.

Ремонт позволит обеспечить защиту территории поселка, сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений и объектов транспорта и связи.