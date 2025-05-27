В Калевальском районе простятся с погибшим на СВО местным жителем

О смерти Анатолия Владимировича Киприна сообщает, ссылаясь на родственников, паблик «Послушано в Калевале».
Никаких подробностей его гибели нет. Сообщается, что прощание состоится 1 июня в 12 часов в поселке Куусиниеми (ул. Советская д.10).
Похороны пройдут на следующий день в 11 Часов с поселке Куусиниеми Калевальского района.
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