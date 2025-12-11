В Калевальском районе водолазы нашли тело пропавшего рыбака

63-летний жителя Боровского поселения, который отправился на рыбалку, искали с прошлых выходных.
Мужчина еще 6 декабря ушел на рыбалку на озеро Лахнаярви. Потом перестал выходить на связь. С 7 декабря ведутся его поиска. Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, 11 декабря к поискам подключилась поисково-спасательная группа Кемского ПСО Карельской республиканской поисково-спасательной службы с водолазным оборудованием в составе 4 спасателей.
В результате проведенных поисковых мероприятий тело рыбака было обнаружено в озере Лахнаярви, поднято и передано сотрудникам полиции.
Напоминаем: выход на лёд водоёмов запрещен.
