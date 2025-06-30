В Калевальском районе выберут нового главу

С 10 июля объявлен конкурс на замещение должности главы Калевальского района.

Конкурс объявят с 10 июля. Об этом сообщила газета «Новости Калевалы» со ссылкой на администрацию района.

Подать документы на участие в конкурсе можно в здании администрации района в поселке Калевала. Последний день приема заявок — 19 июля с 12:00 до 14:00. Сам конкурс пройдет 14 августа.

Требования к кандидатам: возраст — от 25 до 65 лет, высшее профессиональное образование, стаж государственной службы не менее трех лет, положительные отзывы с предыдущего места работы, а также знание законодательства республики и России.

Напомним, предыдущую главу Калевальского района сняли с должности из-за утраты доверия. Наталью Федорову сняли с поста за нарушение антикоррупционных законов. Все началось с того, что подведомственное районной администрации учреждение получило в оперативное управление служебное жилье. Его предоставили одной из сотрудниц. Позже выяснилось, что этой сотрудницей была племянница Федоровой.