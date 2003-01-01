В Калевальском районе выбрали нового главу администрации

Предыдущий глава районной администрации был отстранен от должности по решению суда.

Вчера, 14 августа, Александр Гладий был назначен новым главой администрации Калевальского национального района. Его кандидатуру выбрали по результатам конкурса и утвердили на заседании районного Совета.

Александр Гладий — уроженец поселка Калевала. С 2021 года он работал заместителем главы районной администрации.

Напомним, предыдущего главу района Наталью Федорову отстранили от должности из-за утраты доверия. Ее сняли с поста за нарушение антикоррупционных законов. Прокуратура выяснила, что она незаконно предоставила квартиру своей племяннице, которая работала в подведомственном учреждении. Федорова пыталась оспорить это решение в Верховном суде Карелии, но безуспешно.