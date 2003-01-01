В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком

Медаль «Доблесть и отвага» вручили посмертно Дмитрию Ананьеву, который погиб, спасая утопающих в Зеленоградске. Награду получила мать молодого человека.

В Калининграде состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти погибших сотрудников Следственного комитета и героев СВО. Заместитель главы ведомства Александр Клаус вручил медали «Доблесть и отвага» участникам специальной военной операции. Также награду Следкома России получила Татьяна Ананьева, мать погибшего в Калининградской области при спасении утопающих молодого человека из Карелии.

Напомним, трагедия произошла 30 июля прошлого года в городе Зеленоградске Калининградской области. 23-летний житель Петрозаводска приехал в регион на отдых. Он заметил, что в море начали тонуть мужчина с сыном, которые зашли в Балтийское море, игнорируя запрет на купание в связи с сильными волнами, и бросился им на помощь. Тонувших ему удалось спасти, однако, сам молодой человек погиб.

Ранее по указу президента страны Дмитрию Ананьеву посмертно присвоили награду «За спасение утопающих». Ее вручил глава региона Артур Парфенчиков родителям молодого человека.

— Единственный сын у родителей, он не дожил всего неделю до своего 24-летия… Открытый, добрый, заботливый, отзывчивый. К нему, как к магниту, тянулись люди. Таким он был и останется в сердцах своих родных, близких и друзей, — написал тогда губернатор на своей странице в соцсетях.

Причем инициатива присвоения награды оказалась народной — сотни жителей Карелии и других регионов обратились с такой просьбой, и глава государства поддержал ходатайство.