«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком

13:15

Селянин из Медвежьегорского района украл у приятеля колбасу, кофе и косметичку

13:00

Школы могут появиться в российских больницах для тех, кто лежит более трех недель

12:40

В Карелии водителя-лихача лишили прав и отправили в военкомат

12:30

В Госдуме РФ оценили перспективы перехода к четырёхдневной рабочей неделе

12:20

В Петрозаводске 18-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

12:10

Более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии

12:00

Копия одной из главных римских святынь побывала в Петрозаводске

11:45

В Петрозаводске нашли 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

11:30

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

11:20

В Петербурге прошел XI Международный форум объединенных культур

11:15

«Единая Россия» и две сенсации: в Карелии завершились муниципальные выборы

11:05

21-летний молодой человек погиб при падении из окна в Петрозаводске

11:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

10:50

В лесу в Прионежском районе разыскивают пропавшего мужчину

10:40

Петрозаводский музей запустил «кирпичные игры»

10:25

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы

10:10

В Матросах завершилось строительство фельдершско-акушерского пункта

09:50

Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

09:25

Боксер из Карелии Роман Богданов стал чемпионом международного турнира

09:00

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

08:40

Под Петрозаводском две машины перевернулись после мощного столкновения

08:20

В Карелии поисковики разыскивают женщину, которая ушла в лес

08:00

На трассе «Кола» ограничат движение транспорта

07:40

С 15 сентября в Китае вводится пробный безвизовый режим для россиян

07:20

«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

07:00

Деревянное здание загорелось в Беломорске

06:40

Грузовой автомобиль с прицепом вылетел с дороги в Карелии

21:00

В Петрозаводске завершился сезон «Открытого пианино» в Ротонде

20:00

Больше трёх миллионов рублей потеряли жители Карелии из-за мошенников

18:30

Более 30 ДТП с участием диких животных зафиксировали в Карелии с начала года

17:40

Человек погиб на пожаре в Петрозаводске

16:05

Мужчина утонул во время рыбалки в Карелии

15:30

В Карелии проходит основной день голосования на муниципальных выборах

14:20

Петрозаводские спасатели вывели из леса мужчину с внучкой

13:50

Фестиваль «Алые паруса над Онего» прошёл в Петрозаводске

13:30

В Карелии поисковики вывели из леса пенсионерку, которая заблудилась

12:30

В Ленинградской области при сходе с рельсов тепловоза погиб машинист

11:40

Жителей Карелии приглашают на закрытие сезона «Открытого пианино»

11:10

Две бани и сарай горели в Прионежском районе

10:30

В Кеми полыхало деревянное здание

09:50

Карелия лидирует по заболеваемости раком в России

09:20

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

08:40

Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе

07:30

Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион

04:08

Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией

03:03

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

00:10
В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком
Сегодня 13:15 Общество
Медаль «Доблесть и отвага» вручили посмертно Дмитрию Ананьеву, который погиб, спасая утопающих в Зеленоградске. Награду получила мать молодого человека.

В Калининграде состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти погибших сотрудников Следственного комитета и героев СВО. Заместитель главы ведомства Александр Клаус вручил медали «Доблесть и отвага» участникам специальной военной операции. Также награду Следкома России получила Татьяна Ананьева, мать погибшего в Калининградской области при спасении утопающих молодого человека из Карелии.

Напомним, трагедия произошла 30 июля прошлого года в городе Зеленоградске Калининградской области. 23-летний житель Петрозаводска приехал в регион на отдых. Он заметил, что в море начали тонуть мужчина с сыном, которые зашли в Балтийское море, игнорируя запрет на купание в связи с сильными волнами, и бросился им на помощь. Тонувших ему удалось спасти, однако, сам молодой человек погиб. 

Ранее по указу президента страны Дмитрию Ананьеву посмертно присвоили награду «За спасение утопающих». Ее вручил глава региона Артур Парфенчиков родителям молодого человека. 

— Единственный сын у родителей, он не дожил всего неделю до своего 24-летия… Открытый, добрый, заботливый, отзывчивый. К нему, как к магниту, тянулись люди. Таким он был и останется в сердцах своих родных, близких и друзей, — написал тогда губернатор на своей странице в соцсетях.

Причем инициатива присвоения награды оказалась народной — сотни жителей Карелии и других регионов обратились с такой просьбой, и глава государства поддержал ходатайство.

